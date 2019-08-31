فى الكورة مع ملك 31/8 .. مدرب الاهلى الجديد .. وازمة محمد صلاح.. وتطورات حالة عمرو زكى

كشفت الاعلاميه ملك موسي خلال حديثها ببرنامج الكوره مع ملك على يوتيوب صدي البلد عن كواليس تعاقد النادي الاهلي مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في كأس مصر.



واكدت ملك موسي ان المدرب السويسري سوف يتواجد بالقاهره مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وعدلي القيعي وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد الاتفاق على تواجد 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له و محلل أداء لضمه إلى الجهاز المعاون له، كما أنه لم يستقر حتى الآن على مخطط الأحمال الذي سيتولى المهمة.



واكدت ان النيجيري جونيور أجاي لاعب الاهلي شارك في مران الفريق بعد العودة من بلاده حيث قضى هناك أجازة عدة ايام بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بالسفر إلى بلاده في رحلة قصيرة..



واضافت ان صالح جمعة، لاعب الأهلي، يخضع لاختبار طبى قبل مران الفريق لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات بعدما عانى من إصابة بسيطة بـ"ثقل" فى العضلة الأمامية.



واشارت إلى ان فريق الكره بنادي الزمالك يستعد لمباراه حاسمه خلال الساعات القليلة المقبله امام الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر وان الصربي ميتشو المدير الفني لفريق عقد جلسة سريعة مع محمود عبدالرازق شيكابالا وذلك قبل ا من أجل الحديث معه حول بعض الأمور الفنية.



واجتمع أنطونيو مدرب الأحمال بشيكابالا وطلب منه خوض برنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.



واضافت الاعلاميه ان محمد أحمد كماتشو الظهير الأيمن الصاعد لفريق الزمالك اقترب من الانتقال لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.



واكد اللاعب أن المفاوضات اقتربت من مراحلها الأخيرة وسيوقع خلال الفترة المقبلة لمدة ثلاثة مواسم حيث ان الزمالك لم يقم بقيد اللاعب في قائمته المحلية خاصة وأنه من مواليد 1997، وتلقى اللاعب عروضا من عد اندية بالدوري إلا أنه يفضل الانتقال للدراويش.



واضافت ان عمرو زكي مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر تعرض لحادث سير مروع ، اثناء رجوعه في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعه من الساحل الشمالي.



وتم نقل عمرو زكي إلى مستشفى العلمين في حاله حرجه .



وعلى جانب اخر اضافت ان إحدى المحاكم البريطانية، عاقبت صاحب تغريدات مسيئة للمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والتي كانت قد أثارت ضجة واسعة في مقاطعة ميرسيسايد.



ونشر المتهم جاري هايلاند، "تغريدات" عنصرية وسلسلة من المنشورات المسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 6 أغسطس الجاري.



وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن المحكمة قضت حكما بالسجن على الشاب البالغ من العمر 32 عامًا لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ.



وقال الادعاء إن هايلاند استهدف العقيدة الإسلامية للمهاجم المصري.



وسيكون جاري هايلاند مضطرا لإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى الحصول على الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.