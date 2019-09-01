وزيري يكشف حكاية إنشاء أقدم متحف إقليمي في مصر..فيديو

كشف د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قصة إنشاء متحف طنطا،والذي وصفه بأنه أقدم متحف إقليمي علي مستوى مصر.



وقال وزيرى لـ "صدى البلد" أن فكرة إنشاء متحف للآثار بطنطا من أقدم مشاريع إنشاء المتاحف الإقليمية بمصر.



وتابع:في عام 1913 وقع الاختيار علي مبنى البلدية الخاص بالمدينة ليكون أول متحف للآثار بالمحافظة،ولكن سرعان ما أُغلق ونُقلت آثاره إلى مدخل سينما البلدية عام 1957،ثم عادت فكرة إنشاء متحف طنطا مرة أخرى بداية الثمانينات،وافتُتح للجمهور29 أكتوبر 1990، وبسبب مشكلات وخلل معماري تعرض له المبنى أُغلق المتحف مرة أخرى عام 2000.



وقال:في 2017 بدأنا في إحياء الفكرة من جديد وبدأت أعمال تطوير المتحف في ديسمبر من نفس العام، وشملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيًا وتغير دهانات الحوائط،و نظيف الأرضيات وجليها ووضع فتارين عرض جديدة،وتغيير سيناريو العرض المتحفي.



وأضاف:المبني تكلف 13 مليون جنيه ويضم أكثر من 2000 قطعة أثرية،والغرض من إعادة إحيائه ليس وضعه علي خريطة السياحة داخل مصر وخارجها فقط،بل أيضا تجديد الوعي الأثري والثقافي لأهالي الغربية،خاصة أن أغلب القطع من اكتشافات الغربية والدلتا.



جدير بالذكر أن سيناريو العرض المتحفي الجديد ينقسم إلى قسمين أولهما في الدور الثاني ويعرض الاكتشافات الأثرية بالدلتا والتي تتمتع بتاريخ حافل على مر العصور، إذ ضمت "تل الفراعين" (بوتو) أول عاصمة سياسية لمصر، وعاصمة مصر السفلى في عصور ما قبل الأسرات ، و"قويسنا" التي عُثر بها على مجموعة من المقابر المشيدة بالطوب اللبن وجبانة للحيوانات المقدسة.



و"صان الحجر" (تانيس) عاصمة مصر القديمة في عصر الانتقال الثالث، و"تل بسطة" و"صا الحجر"(سايس) عاصمة مصر القديمة في عصر الأسرة السادسة والعشرين، وأخيرًا "بهبيت الحجارة" التي تضم أكبر معبد للمعبودة "إيزيس" في الدلتا.



أما الدور الثالث، فيضم قطعا أثرية تعكس المفاهيم والمعتقدات المتعلقة بالعالم الآخر عند المصري القديم ومنها اهتمامه بالمقبرة لكونها أول وأهم مرحلة في رحلة البعث والخلود، وتشمل المعروضات أبوابًا وهمية، وموائد قرابين، وتماثيل.



ولوحات تُظهر علاقة المتوفى بالمعبودات، ومجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام والخامات التي استخدمت لحفظ الطعام والشراب والعطور، ومساند الرأس، وتوابيت، بالإضافة إلى الأواني الكانوبية التي استخدمت لحفظ أحشاء المتوفى بعد تحنيطها.



كما يُعرض بهذا القسم مجموعة من المراكب التي اكتسبت أهمية كبيرة لوجود نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر، وفي رؤية أخرى لمفهوم العالم الآخر عُرضت مجموعة من القطع الأثرية من العصريين اليوناني الروماني مُتمثلة في أواني "الحضرة" التي سميت بذلك نسبة إلى مكان العثور عليها في "الإسكندرية" والتي استخدمت لحفظ رماد المتوفى، بالإضافة إلى رؤوس التماثيل، ومجموعة من المسارج والمعادن.



كما يعرض الدور الثالث أيضًا مجموعة من القطع الأثرية التي تٌعبر عن الفن القبطي من أيقونات ونسيج ومخطوطات، وكذلك عن الفن الإسلامي من أوانٍ خزفية، وشبابيك قلل، ونسيج، بجانب مجموعة مميزة من القطع الأثرية التى ترجع إلى العصر الحديث تحديدًا عهد الأسرة العلوية.



كما تناولت موضوعات الدور الثالث أيضًا التجارة وتأثيرها على المجتمع المصري من خلال عرض مجموعة من العملات، هذا فضلًا عن التراث الشعبي المادى وغير المادى للمحافظة، وتطور تقليد إقامة الموالد الذي بدأ منذ آلاف السنين واستمر حتى وقتنا الحالي وخير مثال له مولد "السيد أحمد البدوي" بمدينة "طنطا" الذي يُحتفل به مرتين كل عام.