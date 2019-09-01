أعادت الروح لجسد إفريقيا.. نواب يعلقون على نتائج التيكاد.. إفريقية البرلمان: مشاركة السيسي في القمة فاتحة خير على القارة السمراء

أفريقية النواب : مصر تسوق لأفريقيا بأفضل طريقة

آمنة نصير: قمة التيكاد أعادت الروح لجسد أفريقيا

البطيخي: إنشاء مدينة يابانية صناعية يوسع قاعدة الاستثمار فى أفريقيا





أكد عدد من المشاركين فى القمة السابعة للتيكاد في إعلان يوكاهاما الصادر في ختام القمة، أن أفريقيا تعد الأعلى عالميًا في عائدات التدفقات الاستثمارية المباشرة، مؤكدين عزمهم على العمل سويًا لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب فى القطاعات الحيوية الأفريقية.



وأكد نواب البرلمان ضرورة التكاتف لزيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية وزاستغلال مواردها بشكل جيد، مضيفين بأن هذه الفرص الاستثمارية، تزداد في ظل التواجد الإفريقي في القمم العالمية، والتي كان على رأسها قمة التيكاد.



وقال ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، أهمية قمة التيكاد للقارة الإفريقية، خاصة مع ترأس الرئيس السيسي لها مما يزيد من أهميتها وتحقيق أهدافها بالمستقبرل القريب، من خلال الخطط الاستثمارية التي تطمح القارة لتحقيقها.



وأكد "أبو الخير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشاركة الرئيس السيسي على رأس قمة التيكاد، ستكون "فاتحة خير" على إفريقيا وستزيد الفرص الاستثمارية في القارة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك خطط استثمارية كثيرة في القارة تتبناها مصر وترغب في إنجازها بأي شكل.



وأضاف وكيل لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان أن القمم الخارجية والمشاركة الإفريقية بها تزيد من نجاح تلك الخطط الاستثمارية، والتي يأتي على رأسها منطقة التجارة الحرة والربط الكهربي بين القارة الإفريقية.



وتابع أبو الخير: "مصر تسوق للقارة الإفريقية بأفضل شكل، وتحدث الرئيس السيسي باسمها يجعل منها منارة وجاذب للمستثمرين".



وأعربت النائبة أمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، عن سعادتها لعودة العلاقات القوية بين مصر وسائر الدول الأفريقية، حيث قالت إن مصر تعتبر قلب القارة التي تنبض بواسطتها بقية الدول الأفريقية، ولا يمكن للقلب بأن يعيش خارج الجسد، مؤكدة أن مصر تحتاج لبقية الدول الأفريقية كما هو العكس.



وأضافت "نصير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما يزيد عن عشرين سفيرا من مختلف الدول الأفريقية قدموا لزيارة لجنة الشئون الأفريقية خلال الأيام القليلة الماضية، وكلهم أجمعوا بأحقية مصر في قيادة القارة نحو التقدم الذي طال انتظاره لعقود طويلة، متابعة أن السعادة تمكنت من قلوب شعوب القارة بأسرها نتيجة المضي سريعا خلف مصر نحو المكانة التي تستحقها القارة والتي حرمت منها طويلا لغياب القيادة الرشيدة



وأكدت النائبة آمنة نصير أن قمة التيكاد ستحقق الكثير والكثير مما ناقشه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال فترة القمة، حيث أوضح الرئيس ضرورة اتحاد القوة بالعقل واختلاط الثروة البشرية للقارة الأفريقية بالثروة التكنولوجية لليابان ،وكررت النائبة تأكيدها بأن هذه القمة ستحقق أكثر مما نرجوه.



من جانبه، قال النائب سمير البطيخي عضو اللجنة الصناعية بمجلس النواب، إن اليابان تحاول جاهدة دعم القارة الأفريقية عن طريق تقديم الدعم الفني والتقني والعلمي لجميع دول القارة، محاولة بذلك الجهد إعادة القارة لمكانتها المستحقة تحت قيادة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وصرح "البطيخي"، لـ "صدى البلد" أن الرئيس قد عرض فكرة إنشاء مدينة صناعية يابانية كبيرة، علي غرار المدينة الروسية والتي تقع علي محور القناة ،موضحا بأنها ستكون خطوة عظيمة في طريق الاستثمارات الأجنبية في مصر وإفريقيا،والتي ستغير من مستقبل بلدنا الي حد كبير.