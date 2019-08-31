رانيا علواني تحسم الجدل وتعلن عن المقصود بـ التويتة الأزمة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التواصل مع رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكدت أن التويتة الخاصة بها لا تتعلق بكرة القدم ولكنها كانت ترد على أحد متابعيها فيما يتعلق بدورة الألعاب الأفريقية وليس بمدرب النادي الأهلي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رانيا علواني أكدت أنه لا توجد مشاكل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي وأنه هناك لجنة مشكلة داخل النادي من أجل اختيار مدرب النادي الأهلي.



وطلب الإعلامي أحمد موسى في وقت سابق خلال حلقته اليوم، توضيح تويتة رانيا علواني التي ربطها البعض بإخلاء مسؤوليتها من اختيار مدرب النادي الأهلي الجديد رينيه فايلر.

