ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا علواني تحسم الجدل وتعلن عن المقصود بـ التويتة الأزمة.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:19 م
رانيا علواني
رانيا علواني
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التواصل مع رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكدت أن التويتة الخاصة بها لا تتعلق بكرة القدم ولكنها كانت ترد على أحد متابعيها فيما يتعلق بدورة الألعاب الأفريقية وليس بمدرب النادي الأهلي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رانيا علواني أكدت أنه لا توجد مشاكل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي وأنه هناك لجنة مشكلة داخل النادي من أجل اختيار مدرب النادي الأهلي.

وطلب الإعلامي أحمد موسى في وقت سابق خلال حلقته اليوم، توضيح تويتة رانيا علواني التي ربطها البعض بإخلاء مسؤوليتها من اختيار مدرب النادي الأهلي الجديد رينيه فايلر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلى الجديد.. أسرار التعاقد مع رينيه فايلر وجهازه المعاون

مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

بعد الاعتراض على مدرب الأهلى.. مصدر : رينيه فايلر الخيار الأمثل للمارد الأحمر

فيديوجراف | مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر الأفضل في بلجيكا 2017

بعد التعاقد مع رينيه فايلر.. من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي ؟

ترشيحاتنا

محمود الخطيب يشيد بإخلاص محمد يوسف وتفانيه في خدمة الأهلي

خانها زوجها فكرهته.. قصة وفاة الاميرة ديانا جميلة بريطانيا محيرة العالم

بعد البلوك .. اصالة تحرج احلام الشماسي في السعودية.. القصة الكاملة

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

بتركن لوحدها.. سعر ومواصفات السيارة BMW 7 الجديدة في مصر

ما علاقة رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد بـ تريزيجيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور

بعدسة ابنها.. جلسة تصوير جديدة لياسمين رئيس