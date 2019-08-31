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صندوق تطوير التعليم: الجامعات التكنولوجية تتيح الماجستير والدكتوراه لطلاب الفني

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:42 م
التعليم الفني
التعليم الفني
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد الحاوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن التعليم الفني في مصر يعاني من حالة كبير من التشتيت وعدم ترتيب الأولويات المطلوبة، حيث تشترك فيه الكثير من الوزارات والهيئات مثل النقل والصناعة.

وأضاف، "الحاوي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الكليات والجامعات التكنولوجيا كانت نقلة جديدة في التعليم الفني في مصر، حيث تعد مسار مكمل لطلاب التعليم الفني.

أوضح أن تلك الجامعات يحصل خلالها الطلاب علي شهادة البكالوريوس، فضلاً عن إمكانية إكمال الدراسة العليا والحصول علي ماجستير ودكتوراه.

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