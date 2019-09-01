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فن

مساء العسل .. أحدث ظهور لـ رضوى الشربينى على السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:23 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "مساء العسل". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

مساء الفل -- بحبك جدا - قمر.


يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.

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