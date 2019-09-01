مساء العسل .. أحدث ظهور لـ رضوى الشربينى على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "مساء العسل".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
مساء الفل -- بحبك جدا - قمر.
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.
وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "مساء العسل".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
مساء الفل -- بحبك جدا - قمر.
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.