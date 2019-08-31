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مجدي غازي يكشف أسباب إنشاء بنك الأراضي الصناعية .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:34 م
الاستثمار في مصر
الاستثمار في مصر
عمرو ممدوح
قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن فكرة إنشاء بنك الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن المستثمر بمجرد وصوله مصر يود أن يعرف أين يذهب ومع أي جهة سوف يتعامل.

وأضاف غازي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المستثمر الأجنبي يجب أن يتعامل مع جهة واحدة، ينجز من خلالها ما يحتاج من إجراءات للبدء في استثماراته، مشيرا إلى أن المستثمر كان يحلم بوجود خريطة صناعية في مصر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخريطة الصناعية موضح بها فرص الاستثمار في مصر والأماكن والأراضي المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخريطة تتيح البحث بنشاط الاستثمار، أو المحافظة الراغب في الاستثمار بها، ومن ثم إظهار كل المعلومات التي يحتاجاها.

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