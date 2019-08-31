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محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين بالجمرك.. صور

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:34 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين
أحمد عبد العزيز
التقي الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم بالأسر المتضررة من أعمال تخريب العقارين أرقام 44 و48 بشارع الباب الأخضر بنطاق حي الجمرك.. كما تفقد المحافظ الأجزاء المنهارة وأعمال التخريب التي تمت بالعقاريين. 

وطمّأن الدكتور عبد العزيز قنصوه، أهالي العقاريين المتضررين بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مالك العقار، قائلاً لهم: "حقكم هيرجع لكم".. موضحًا أن ما تم من أعمال تخريب وضرر لأهالينا لن يترك بدون عقوبات رادعة. 

هذا وكلّف محافظ الإسكندرية رئيس حي الجمرك برفع تقرير شامل عن الواقعة، للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك العقاريين.

وشدّد المحافظ على ضرورة اتخاذ أقصى عقوبة تجاه تلك الواقعة التي تسبّبت في الضرر بالأهالي لتكون بمثابة مثال رادع لأي شخص تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.
محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين بالجمرك.. صور
محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين بالجمرك.. صور
محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين بالجمرك.. صور
محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين بالجمرك.. صور

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