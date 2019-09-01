مدارس المتفوقين تبدأ استلام أوراق الطلاب الجدد المقبولين .. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مقار مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، سوف تبدأ اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 في استقبال الطلاب المقبولين للإلتحاق بها في العام الدراسي 2019/2020، وفقا لنتائج التوزيع التي تم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وذلك لبدء عملية استلام المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن عملية استلام الاوراق المطلوبة ستستمر حتى الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن من يتخلف عن تسليم المستندات المطلوبة في تلك الفترة يعتبر معتذرا وسيتم اخذ طالب بديل له من قوائم الانتظار.



وتتمثل هذه المستندات في : أصل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة + 4 صور منها ، 4 شهادات ميلاد كمبيوتر أصل + 4 صور منها ، و 8 صور شخصية حديثة 4×6 ، و 10 أظرف بريدية عادية ، وطوابع بريدية بقيمة 21 جنيها، وطلب الالتحاق بالمدرسة.



كما يجب تقديم تقرير كشف طبي باطنة وقلب و صدر وجلدية معتمد بخاتم الشعار من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي ، وشهادة وفاة الوالد للأيتام ، وصورة من الوصاية أو الولاية أو التوكيل في حالة عدم وجود ولي الامر ، و 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ، وعدد 1 ظرف بلاستيك بكبسولة.وإيصالات سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.



كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة سداد تأمين اللاب في إيصال منفصل بمبلغ ألفان جنيه ، وسداد المصروفات المحددة في إيصال آخر منفصل.