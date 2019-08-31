مهازل باستديوهات الجزيرة القطرية.. أحمد موسى: أيديهم ملطخة بالدماء

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد مواقف محرجة ومهازل تخص مذيعي قناة الجزيرة الإرهابية وتُظهر عدم احترافيتهم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هذه هي كواليس أذرع الإرهابيين العاملين في قناة الجزيرة الإرهابية والذين يحرضون على الدولة المصرية والجيش المصري".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الجزيرة تعتبر مستنقع الخراب ويخرج من هذا المكان عمليات لتدمير الجيوش العربية، ويستهدفون زعزعة أمن واستقرار الدول".



وأكمل أحمد موسى:" قناة الجزيرة تبث الكثير من الشائعات والأكاذيب عن مصر ويحملون عداء كبيرا تجاه الدولة المصرية والجيش المصري"، مضيفا:" في زريبة الإخوان لا يوجد رأي آخر والرأي يأتي من الديوان الأميري بتعليمات جهاز المخابرات القطري وتعليمات تميم ".



واستطرد:" إسرائيل تدرب مذيعي قناة الجزيرة على إسقاط الدول العربية، وكافة المذيعين بالجزيرة تلقوا تدريبا من جهاز الموساد وجهاز المخابرات البريطاني".

