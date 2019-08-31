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مهازل باستديوهات الجزيرة القطرية.. أحمد موسى: أيديهم ملطخة بالدماء

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:40 م
قناة الجزيرة الإرهابية
قناة الجزيرة الإرهابية
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد مواقف محرجة ومهازل تخص مذيعي قناة الجزيرة الإرهابية وتُظهر عدم احترافيتهم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هذه هي كواليس أذرع الإرهابيين العاملين في قناة الجزيرة الإرهابية والذين يحرضون على الدولة المصرية والجيش المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الجزيرة تعتبر مستنقع الخراب ويخرج من هذا المكان عمليات لتدمير الجيوش العربية، ويستهدفون زعزعة أمن واستقرار الدول".

وأكمل أحمد موسى:" قناة الجزيرة تبث الكثير من الشائعات والأكاذيب عن مصر ويحملون عداء كبيرا تجاه الدولة المصرية والجيش المصري"، مضيفا:" في زريبة الإخوان لا يوجد رأي آخر والرأي يأتي من الديوان الأميري بتعليمات جهاز المخابرات القطري وتعليمات تميم ".

واستطرد:" إسرائيل تدرب مذيعي قناة الجزيرة على إسقاط الدول العربية، وكافة المذيعين بالجزيرة تلقوا تدريبا من جهاز الموساد وجهاز المخابرات البريطاني".

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