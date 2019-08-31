عمر هاشم يكشف عن الحكمة من الهجرة النبوية

أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الحكمة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أنه كان في وسع الله وهو على كل شيء قدير، نقل النبي -صلى الله عليه وسلم- في الهجرة كما نقله في ليلة الإسراء والمعراج، ولكن هناك حكمة من ذلك.



وأوضح «هاشم» في تصريح له، أن الحكمة من ذلك في الهجرة النبوية الشريفة وهي أن يكون أتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الرواد والمصلحين والدعاة والعلماء على سُنته ومنواله في بذل أقصى ما في الوسع الإنساني، من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل.



وأضاف أن الحكمة من الهجرة النبوية هو تعلم الأجيال عبر عصور الحياة وإلى أن يرث الأرض ومن عليها، أن المصلحين والدعاة والعلماء يجب عليهم أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم خدمة لهذا الدين، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الهجرة على هذا النحو المحفوف بالمخاطر المهولة".

