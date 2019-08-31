شاهد.. 3 أهداف في 6 دقائق خلال مباراة يوفينتوس ونابولي.. ورنالدو يسجل

قلّص فريق نابولي النتيجة في المباراة التي تجمعه مع يوفينتوس لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لإثنين في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "يوفينتوس ألرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "الكالشيو".





وأحرز رونالدو هدف يوفنتوس الثالث فى مرمى نابولى، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.





وقلص نابولي النتيجة من ركلة حرة نفذها ماريو روي نحو عمق منطقة الجزاء، ووصلت إلى مانولاس الذي سدد رأسية نحو يمين تشيزني معلنًا عن إحراز الهدف الأول لمصلحة فريقه في هذا اللقاء.





وعاد نابولي في النتيجة من بينية وصلت إلى زيلينسكي على الجهة اليسرى للملعب، تلقاها واتجه بسرعة نحو الشباك ومرر عرضية إلى لوزانو الذي كان متقدمًا على الدفاع وقام بدوره بتسديد الكرة في الشباك معلنًا عن إحراز الهدف الثاني لمصلحة فريقه في هذا اللقاء، لتصبح النتيجة 2-3.





وكان المدافع البرازيلى دانيلو، قد سجل هدف يوفنتوس الأول فى الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وذلك بعد نزوله بديلا لأرضية ملعب المباراة قبل الهدف بدقيقة، بدلا من المصاب ماتيا دى تشيليو، وهو أول أهدافه مع الفريق بعد انضمامه من مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأضاف المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ثانى أهداف اليوفى فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء، بعدما راوغ كوليبالى مدافع نابولى، قبل أن يسدد بقوة على يمين الحارس.





وكان يوفنتوس نجح فى مباراة الجولة الأولى، الفوز على مضيفه بارما، بهدف سجله القائد جورجيو كيلينى، الذى يغيب عن مباراة الليلة بسبب إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها أمس فى التدريبات.



