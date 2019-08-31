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رياضة

ريمونتادا.. نابولي يفاجئ يوفينتوس ويعادل النتيجة 3-3

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:38 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أحرز المدافع جيوفاني دي لورينو الهدف الثالث لفريقه نابولي ، في شباك مضيفه نادي يوفينتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وسجل دي لورينزو الهدف في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ، التقطها المدافع الإيطالي ليسددها في المرمى ، معادلًا النتيجة بثلاثة أهداف لكل فريق.

يذكر أن نادي نابولي كان متأخرًا بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، حتى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

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