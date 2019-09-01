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مبادرة المسح السمعي: توفير أجهزة الفحص في كافة المراكز الصحية.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
مبادرة المسح السمعي
مبادرة المسح السمعي
محمد القاضي
قالت الدكتورة إيمان عبد البديع، عضو لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي لحديثي الولادة، إن المبادرة الرئاسية سوف يكون لها مردود إيجابي على صحة الأطفال.

وأضافت "المناع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأطفال سوف يحصلون علي العلاج المطلوب من خلال المبادرة مجانا.

وأشارت إلى أن أجهزة فحص السمع سوف يتم توفيرها في كافة المراكز الصحية، مؤكده أن تلك الحملة مجانية بشكل كامل، حرصا على سلامة النشء والأجيال الجديدة.

وأوضحت عضو لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي، أن تلك المبادرة سوف تستمر للأبد، طبقا لخطط الدولة التنموية والوقائية، لافته إلى أنه سيتم تفعيلها بداية من شهر سبتمبر المقبل.

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