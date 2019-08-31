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صندوق تطوير التعليم: الجامعات التكنولوجيا تعد بوابة للتحول الرقمي الذي تقوم به مصر

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:20 م
الجامعات التكنولوجيا
الجامعات التكنولوجيا
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد الحاوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ومستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن المجتمع المصري يحتاج للتخلص من بعض المفاهيم الموروثة عن التعليم الفني، حيث يشمل التعليم الفني الآن الكثير من المجالات الزراعية والسياحية، موضحًا أنها لم تعد مُقتصرة علي المجالات الصناعية فقط. 

وأشار،"الحاوي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إلي أن الجامعات التكنولوجية تعد بوابة للتحول الرقمي الكبير الذي تقدم عليه مصر، حيث تتيح للطلاب الفنيين الحصول على شهادة البكالوريوس، بالإضافة لإمكانية إكمال دراستهم العليا الماجستير والدكتوراه.

وأضاف، أن كل البرامج التي يقدمها التعليم الفني حاليا تشمل كل المجالات، فضلا عن تقديمها كل الإمكانيات ووسائل التعليم للطلاب الفنيين.

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