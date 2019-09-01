بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الاحد 1 - 9 - 2019

مباراة ريال مدريد وفياريال ، أحد أهم مبارايات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني ، والتي ستنطلق اليوم، الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "لاسيراميكا"، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال



وسقط ريال مدريد في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.





وكانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.





بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال.



ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، حيث فاز في مباراته الافتتاحية أمام سيلتا فيجو، قبل أن يتعادل مع فريق ريال بلد الوليد في الأسبوع الثاني، فيما يحتل فريق فياريال المركز الـ13 برصيد نقطة وحيدة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال



ويلتقي اليوم أيضًا، أتلتيكو مدريد مع نظيره إيبار، في تمام السابعة مساء ، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



يذكر أن اتليتك بلباو يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بينما يحتل ريال مدريد المركز الـ 8 بـ4 نقاط ، وفياريال المركز الـ 14 بنقطة وحيدة



موعد مباراة ريال مدريد وفياريال



وتنطلق مباراة مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام 9 مساء اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 على ملعب "لاسيراميكا"، وستذاع مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة بي إن سبورت 3.



مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال



ومن المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:



التشكيل المتوقع مباراة ريال مدريد وفياريال

تيبو كورتوا

مارسيلو - - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل



