الأسنان.. انخفاض نسبة القبول بالجامعات إلى 70% خطر على المهنة.. حوار مجتمعي لرفض قيد خريجى 6 كليات.. امتحان تجريبي لحصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة

أطباء الأسنان:

امتحان تجريبي لحصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة

الأعداد الزائدة من الخريجين قنبلة موقوتة

حوار مجتمعي لرفض قيد خريجى 6 كليات

أصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة لأطباء الأسنان منذ عام 2013، قرارا يفيد بمنع قيد 6 كليات بالنقابة، لزيادة نسبة الخريجين عن احتياجات سوق العمل، والتي تعد قنبلة موقوتة، وعبئا على الاقتصاد والمهنة، وانخفاض نسبة مجموع قبول الطلاب إلى 70%، جعلت النقابة قلقة على مستقبل المهنة وحياة المرضي.وقال الدكتور مجدى بيومي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان "EDSIC 2019"، إن المؤتمر المُقرر افتتاح فعالياته الثلاثاء المقبل، 3 سبتمبر 2019، يهدف إلى دعم تطوير وتدريب أطباء الأسنان، على أحدث الصيحات العالمية في مجال طب الأسنان، وتقديم الخدمات الطبية، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، من خلال رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمريض، بأقل تكلفة، حيث يضم العديد من المحاضرات وورش العمل فى جميع التخصصات، مثل: الليزر وعلاجات اللثة، والحشوات التجميلية، وطب أسنان الأطفال، والتقويم، وغيرها.وأضاف الدكتور مجدى بيومي، أنه من المقرر عقد حوار مجتمعى، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر، الجمعة 6 سبتمبر المقبل، مع الجهات المشاركة فى رسم خريطة طب الأسنان، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو عمداء الكليات، وعمداء الكليات التى تم إنشائها بعد 2013، والتى تم اتخاذ قرارات بالجمعية العمومية خاصة بعدم الاعتراف بخريجيها، وذلك لمحاولة وضع خطة للتغلب على مشكلة زيادة أعداد أطباء الأسنان، وعدم قيد خريجي بعض الكليات، وكيفية تخريج أطباء ذات كفاءة.وقال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن قرار وقف قيد 6 جامعات بالنقابة جاء بعد قرار جمعية عمومية، مضيفا أن وزارة التعليم العالي تعترف بالكليات ما بعد 2013 على عكس النقابة، وسيتم عقد جمعية عمومية للوصول إلى حل للازمة.وأكد الدكتور إيهاب هيكل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة اعترضت على إنشاء الجامعات الجديدة التي بها كليات طب أسنان لعدة أسباب، منها زيادة عدد الخريجين عن احتياجات سوق العمل، والسماح للحاصلين على 70% من الثانوية العامة بدخول طب الأسنان.وأضاف عضو المجلس، أن النقابة هي الجهة التي تعطي تراخيص مزاولة المهنة وكارنيه النقابة والعضوية بها، فيجب احترام قرارات الجمعية العمومية التابعة لها، مشيرا إلى أن وزير الصحة السابق تعنت بشأن القرار وأوضح أنه سيستخرج لهم كارنيهات دون الرجوع إلى النقابة.ولفت الدكتور إيهاب هيكل إلى أنه توجد خطوتان لحل الأزمة، أولاهما قرار وزير التعلم العالي بخفض نسبة المقدمين لطب الأسنان 25% أول عام ويليها 50% من العام التالي، منوها بأن الخطوة الثانية تكمن في عمل امتحان تجريبي للخريجين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.وأفاد عضو المجلس بأنه لا توجد مشكلة بعدد الكليات ولكن في إعداد الدفعات التي تصل إلى ألف طالب، على عكس الدول الأجنبية التي تكون بها الدفعة 50 طالبًا، مشيرا إلى أنه في عام 2020 سيصبح عدد خريجي الأطباء الأسنان 8 آلاف طبيب.وأكد أنه توجد كليات مسجلة ويتم استخراج كارنيه النقابة وتسجيلهم بها وإعطائهم عضوية، وعلى الوجه الآخر يوجد عدد من الكليات غير مسجلة ولا يسجل أعضاؤها بالنقابة.وقال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن دراسة طب الأسنان صعبة، وتحتاج إلى توفير عدد وحدات تعليمية تتناسب مع أعداد الطلاب، مضيفا أنه يوجد دفعات بها أكثر من 700 طالب على عكس الدول الأجنبية والتي تبدأ أعداد الدفعة بها من 50 إلى 150 طالبا.وأكد الدكتور محمد بدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجمعية العمومية أخذت قرارا برفض قبول قيد 6 كليات بالنقابة بعام 2013، مضيفا أن أعداد الخريجين أصبح ثلاثة أضعاف احتياجات سوق العمل والتي تصل إلى 5 آلاف طبيب.وأضاف الأمين العام، أن افتتاح الجامعات الجديدة يفيد الاستثمار ولكن يجب أن تكون هناك استراتيجية لتحسين الوضع وتوافق أعداد الطلاب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن شباب أطباء الأسنان بدون عمل قنبلة موقوتة وعبء على الدولة واقتصادها.وأشار إلى أنه سيتم عمل معايرة لجميع الكليات لكي تتناسب مع الشروط التي تأخذ بالمؤتمر الدولى الخامس لنقابة أطباء الأسنان، مع الجهات المشاركة في رسم خريطة طب الأسنان، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو عمداء الكليات.وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الأسنان، إن المؤتمر الدولى الخامس "EDSIC 2019"، والمقرر عقده فى الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، سيشهد إطلاق أول ملتقى لشباب أطباء الأسنان، بعنوان "مدرسة الشباب الصيفية الأولى".وأكد الدكتور يوسف حمزة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المؤتمر سيشهد حوارا مجتمعيا حول زيادة أعداد أطباء الأسنان عن حاجة سوق العمل، ورفض قيد خريجي 6 كليات بمشاركة الجهات المعنية من التعليم العالي والكليات الخاصة والحكومية، وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية ٢٠١٣، وهو ملزم لمجلس النقابة، ولا يوقف بشكل كامل قبول الجامعات الخاصة، بل الجامعات التي تم إنشاؤها بعد إصدار القرار ولم توفق أوضاعها.وأوضح الأمين العام المساعد، أن المؤتمر سيشهد حوارا مجتمعيا حول زيادة أعداد أطباء الأسنان عن حاجة سوق العمل، ورفض قيد خريجى 6 كليات بمشاركة الجهات المعنية من التعليم العالى والكليات الخاصة والحكومية، وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية ٢٠١٣، وهو ملزم لمجلس النقابة، ولا يوقف بشكل كامل قبول الجامعات الخاصة، بل الجامعات التي تم إنشاؤها بعد إصدار القرار ولم توفق أوضاعها.وأضاف الأمين العام المساعد أن القرار لضبط أعداد المقبولين بنقابة الأسنان بعد الزيادة المطردة في عدد الخريجين خلال السنوات الأخيرة، وكان هناك تخوف أن يصل العدد لحجم كبير لا تستوعبه سوق العمل، وبالتالي صدر القرار من الجمعية العمومية وليس من مجلس النقابة، فحتى عام 2007 كان عدد أطباء الأسنان 28 ألف طبيب، ومن 2007 حتى عام 2017 أصبحوا 64 ألف طبيب، أي زيادة أكثر من الضعف خلال عشر سنوات.وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن المؤتمر سيشهد حدثا مميزا خلال تلك الدورة هو "EDSIC Club"، وهو أول حدث لعرض الحالات الخاصة بكل طبيب، ومناقشتها على أسس علمية مع باقى الأطباء، وشرح كيفية التنفيذ وإفادة الآخرين، ومناقشة خطة العلاج والخطوات المتبعة مع المريض.