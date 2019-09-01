مذهل .. حظك اليوم الأحد 1 /9 /2019 لبرج الثور على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية



قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 1سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام لبرج الثور .



برج الثور:



مهنيًا:

تشعر بالارتياح نوعًا ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا كنت تنتظره من فترة طويلة .



عاطفيًا:

حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك .



صحيًا:

الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها .