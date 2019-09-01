ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذهل .. حظك اليوم الأحد 1 /9 /2019 لبرج الثور على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 1سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام لبرج الثور .

برج الثور:

مهنيًا:
تشعر بالارتياح نوعًا ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما المهنية، وقد تحقق أمرًا مذهلًا كنت تنتظره من فترة طويلة .

عاطفيًا:
حين تجد أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، تضطر إلى معاملته بالمثل، وربما أفضل مما يعاملك .

صحيًا:
الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، بالرياضة والانتباه إلى المأكولات تحافظ عليها .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الإثنين 24 /6 /2019 .. برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

شديد الذكاء وتميل للتردد.. 4 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

حاول السيطرة على انفعالاتك.. ١٣ يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك

22 يوليو.. تعرف على ما يقوله تاريخ ميلادك عنك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 31 يوليو؟

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء ٢١ /٨ /٢٠١٩ لمواليد برج الثور

ترشيحاتنا

كارثة السجائر الالكترونية.. فتاة تدخل في غيبوبة مميتة بعد اصابتها بمرض رئوي.. صور

شاعرة وأفكارها بتجنن أمها.. من هى ريم مهنا مجمدة بويضاتها قبل الزواج .. فيديو

كهربا يعلن عودته إلى مصر والتدريب في ملعب التتش قريبا

بتركن لوحدها.. سعر ومواصفات السيارة BMW 7 الجديدة في مصر

بحاول أتغلب على أحزانى.. رسالة حزينة من أحمد السعدني بعد وفاة طليقته وأم أولاده

لعنة جبل طهما.. ابتلع شابا ينقب عن الآثار.. و فتاة العياط قتلت سائقا حاول اغتصابها فوقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور