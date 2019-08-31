هيكسر الدنيا يانجم.. صلاح عبدالله ينشر بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

نشر الفنان صلاح عبدالله صوراً لبوستر مسلسل قيد عائلى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلّق صلاح عبدالله قائلاً: "يهمني دعمكم ويهمني رأيكم بس المهم يهمكم ولوماهتمتوش.. عادي ولا يهمكم".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





هيكسر الدنيا يانجم - أخيرًا المسلسل رجع - عسل يا عم صلاح





يُذكر أن مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.