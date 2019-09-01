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المجازف .. حظك اليوم الأحد 1 /9 /2019 لبرج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:03 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتمتع برج العذراء بالذكاء والدهاء وقدرة كبيرة على تحليل الأمور، وهو الأمر الذي يجعلهم يقعوا فى دائرة الشك، ومن ابرز مشاهير هذا البرج كاظم الساهر، لذا سيقدم لكم صدى البلد اليوم توقعات علماء الفلك حظك اليوم لمواليد برج العذراء، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك

برج العذراء:

مهنيًا:
وضعك المهني بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك وتذكر لكل مجتهد نصيب

عاطفيًا:
أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفورًا وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما

صحيًا:
ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّدًا

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