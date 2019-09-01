بنك القاهرة في 6 أشهر.. الأرباح تتزايد لـ 1.93 مليار جنيه.. ونمو في مستويات الخدمات البنكية الإلكترونية

حملة توسعية لـ بنك القاهرة في الخدمات الرقمية على عمليات السحب والإيداع

ارتفاع مؤشراتنا المالية يؤكد نجاح استراتيجية عملنا

1.93 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة في 6 أشهر

10% نموا في قروض الشركات الكبرى خلال 6 شهور







اعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن ارتفاع معدلات النمو للبنك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل جملة أرباح مصرفه قبل خصم الضرائب لـ 2.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 600 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له مسجلا 1.91 مليار جنيه.



كشف " فايد" في تقرير صادر عن نتائج أعمال البنك، أن صافي أرباح مصرفه سجلت نمو بنسبة 94 % خلال الفترة من يناير حتي يوليو من العام الجاري مسجلا 1.93 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.



وذكر "فايد" أن المركز المالي للبنك حقق مؤشرات إيجابية ليسجل إجمالي الأصول نحو 179 مليار جنيه بزيادة بلغت 12 مليار جنيه بنمو بلغ 7% بالمقارنة بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في ديسمبر 2018.

أرجع " فايد" تلك الزيادة إلي ارتفاع محفظة القروض بواقع 7 مليارات جنيه لتصل إلي 73 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتي وصل معدل النمو بها إلى 10%، ومحفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 9.6%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدلات نمو بلغت 14.7%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بمعدلات نمو بلغت 30%.



فيما بلغت زيادة الودائع 12 مليار جنيه لتسجل 143 مليار جنيه بنسبة نمو9% مقارنة بديسمبر 2018، وقد زادت نسبة أجمالي القروض الى الودائع 51% مقارنة بـ 42% عن ذات الفترة للعام المالى السابق.

وامتدت النتائج الإيجابية التى سجلها البنك لتشمل صافي الدخل من العائد والذى شهد زيادة بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأولمن عام 2018 ليصل إلى 4 مليار جنيه في النصف الأول لعام 2019، إلى جانب زيادة نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى5% مقارنة بـ 4% عن ذات الفترة للعام المالى السابق، كما ارتفع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 43% ليصل إلى668 مليون جنيه.





وأكد أن ارتفاع المؤشرات المالية للبنك في النصف الأول من العام المالي الجاري، يعكس نجاح رؤية فريق العمل لتحقيق الاستدامة و الوصول لمرحلة جديدة من التطوير والبناء، موضحا أن تلك الاجراءات انعكست علي معدل الكفاءة" نسبة المصروفات للإيرادات" والذي ارتفع 39% خلال الفترة المذكورة.



أضاف " فايد" ، أن مصرفه نجح في تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى شهدت مزيدًا من التحول الرقمي .



وذكر "فايد" أن هناك حرصا لدي البنك في تقديم باقات متنوعة من المنتجات المصرفية التي تعزز الشمول المالي والرقمنة المصرفية والمالية من بينها خدمات الانترنت والموبايل البنكي.



وأوضح " فايد" أن مصرفه حرص علي القيام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول"قاهرة كاش"، من خلال إضافة خدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة تسعي للوصول الي شريحة أكبر من العملاء وتشجعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، بالاضافة لتسهيل اجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة.



ويعتزم بنك القاهرة الحكومي اجراءات حملات توسعية علي مستوي الخدمات الرقمية بما في ذلك عمليات السحب و الإيداع للمحافظ الالكترونية المتاحة، تعزيزا للشمول المالي التي ينفذه البنك المركزي، خلال الشهور القليلة المقبلة وقبيل انقضاء السنة المالية الحالية.



وكشف رئيس بنك القاهرة عن قيام البنك بالعمل علي زيادة عدد نقاط السحب والإيداع من خلال إتاحتها عن طريق منافذ مقدمي الخدمة ، لتوفير الوقت والجهد علي العملاء في الحصول علي أموالهم من أي مكان دون الحاجة الي زيارة فروع البنك.



وأضاف " فايد" أن البنك نجح في اصدار 160 ألف بطاقة الدفع المقدم " ميزة" حتي الآن مقسمة بين مسبقة الدفع و الخصم المباشر مما يسرع توجه الدولة لتقليل التعامل بالكاش ، بجانب استكمال التوسع في إطلاق خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية و إطلاق خدمتي الإنترنت البنكى للشركات والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء لتلبية أحتياجاتهم .



وأشار "فايد" إلي قيام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة الي خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكيIVR ، بجانب التركيز على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلي الأساسى للبنك (Core Banking System) .



وكشف " فايد" عن اعتزام البنك إطلاق أول فرع ذكي " Digital Branch " خلال عام 2019، بالتزامن مع حصوله علي رخصة القبول الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول من خلال رمز الإستجابة السريع – QR Code - ، دعما لخطة البنك المركزي في التحول الي مجتمع رقمي اقل اعتماد علي النقد وذلك لدعم فئه كبيرة من التجار وتشجيعهم علي استخدام الخدمة



كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن ارتفاع معدلات النمو بقروض ائتمان الشركات الكبري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لـ 10% عما كان عليه بنفس الفترة من العام السابق له، من خلال اضافة 62 علاقة مع شركات جديدة.



وقال " فايد" خلال عرض نتائج أعمال البنك في الفترة من يناير حتي يونيو الماضي، إن محفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة سجلت حملة محفظتها 15مليار جنيه بعد اجراء عمليات الهيكلة عليه، ليتم تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الإقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، الكهرباء، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية.



وكشف " فايد" عن تحقيق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا في حجم عملاءه لـ9%، إذ تمثل محفظة القطاع نحو 16% من إجمالي محفظة القروض ، موضحا ان البنك يستهدف الوصول بتلك النسبة لـ 20% مع نهاية العام المالي الجاري " ديسمبر 2019".

وأوضح " فايد" أن قطاع المشروعات متناهية الصغر ساعد في توفير 700 ألف فرصة عمل ومشروع انتاجي مستدام خصوصا بمدن الصعيد، مؤكدا محافظات الصعيد استحوذت علي 55% من جملة محفظة التمويل الموجه لذلك القطاع .



وأشار إلي أن 35% من المشروعات الممولة تخص المرأة، موضحا أن البنك يسعي لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوى من خلال تصميم حلول إلكترونية وميكنة كاملة لإجراءات المنح منذ بداية التقدم للحصول على القرض إلى صرفه وسداد أقساطه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



وذكر أن البنك حصل على عده جوائز من مؤسسات مالية، فقد أعلنت العديد من مؤسسات التصنيف عن حصول بنك القاهرة علي سلسلة متتابعة من الجوائز والمراكز المتقدمة أبرزها ما أعلنته مجلة The Banker"" العالمية وهى احدى إصدارات مجموعةFinancial Times LTD ، بإنضمام بنك القاهرة فى قائمة أفضل 1000 بنك على مستوى العالم"، وحصوله على المركز الثانى فى قائمة أكثر البنوك تطورًا فى أفريقيا فى معدل كفاية رأس المال الأساسى، والمركز الثانى فى أفريقيا والـ 19 على مستوى العالم فى قائمة أفضل 25 بنك فى العائد على رأس المال.



كما حصل البنك على جائزتى "أفضل قرض مشترك فى شمال افريقيا " و"أفضل عملية تمويلية" خلال عام 2018 فى مجال القروض المشتركة والتى أعلنتها مؤسسة EMEA Finance""، ولقبى "أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية لعام 2019" و "أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى لعام 2019 "وفقًا لما أعلنته مجلةInternational Finance.



واستكمالا لجهود بنك القاهرة الهادفة فى مجال خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بإطلاق وتتنظيم العديد من المبادرات المجتمعية والتي تستهدف تحقيق التنمية ، حيث انتهى البنك من تنفيذ العديد من المشروعات التي يسعى البنك من خلالها إلى تقديم حياة أفضل لمختلف الشرائح التي تستحق الاهتمام والمساعدة فى قطاعات التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، وقوافل الخير، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم الرياضيين والحرف اليدويه والتراثيه ومتحدي الإعاقه وغيرها.