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مرأة

كيف تتخلصين من كلف الرقبة بعد الولادة

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:58 م
علاج كلف الرقبة
علاج كلف الرقبة
رشا عوني
تعاني بعض النساء خلال فترة الحمل من كلف الجلد واسمرار مناطق معينة بالجسم ويمتد ذلك حتى فترة بعد الولادة، حيث يتغير لون البطن كما تتغير الرقبة وجزء من الصدر ويصبح لون الجلد غامق، وهي من المشاكل المؤثرة التي تتبع الحمل و الولادة وتحتاج لعناية مكثفة من أجل التخلص منها خلال وقت وجيز .

ويعود كلف الحمل الي تغيير في الهرمونات خلال فترة الحمل مما يؤثر على الجلد ويتغير لون الجسم مثل البطن و الصدر و الرقبة وكذلك الوجه ،كما تؤثر هرمونات الحمل أيضا على الشعر فيسبب ضعفه و تساقطه.

يمكنك علاج كلف الرقبة بعد الولادة من خلال وصفة طبيعية منزلية غير مكلفة ، نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة..

المكونات :
٣ ملاعق نشا
٣ ملاعق لبن بودرة
٤ ملاعق زيت ورد
نصف فنجان ماء ورد
٢ ملعقة فازلين
عصير ليمونة

طريقة تحضير وصفة علاج الكلف :
في وعاء اخلطي النشا مع الحليب البودرة وضيفي له الفازلين، ثم ضيفي زيت الورد ثم ماء الورد وعصير الليمون وقلبيه جيدا حتى تحصلي على عجينة متجانسة .

قومي بوضع الخليط على رقبتك أو بطنك أو المنطقة المصابة بالكلف ودلكيها حتى يمتص الجلد الخلطة، وعليكي استخدام هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر على الأقل حتى تلاحظين تفتيح مكان الكلف .

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