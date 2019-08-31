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توك شو

رضا أحمد حسن.. شاهد.. شاب بلا يدين كسر حواجز المستحيل وتغلب على ظروفه

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:25 م
صدى البلد
توك شو
إستعرض برنامج "90 دقيقة"، تقريرًا مصورًا، مع الشاب رضا أحمد حسن، الذي ولد في المنوفية بلا أطراف، وظن أهله أنه سيموت بعد أيام من ولادته، حسبما أخبرهم الأطباء، لكن شاء الله له الحياة.

ويستعين رضا، بلسانه وشفتيه، للإمساك بالقلم، وتصفح الإنترنت، ويحلم بأن يكون مذيعًا، لذا التحق بكلية الآداب قسم إعلام بجامعة المنوفية، وهو الآن في الصف الثالث.

تعتبر المواصلات أكبر تحد لرضا، حيث يواجه صعوبة في التنقل، ويتمنى امتلاك سيارة تريحه من إزعاج السائقين.

وفي نهاية التقرير، وجه رضا رسالة للمصريين، بابتسامة لا تغيب عن وجهه، قائلًا: "احمدوا ربنا على كل حاجة".


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