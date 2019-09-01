ناجح .. برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 1 /9 /2019 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

حظك اليوم وتوقعات الابراج الأحد 1-9-2019 برج الجوزاء مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 مايو حتى 21 يونيو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الجوزاء بها صفة "الذكاء".



برج الجوزاء:



مهنيًا:

تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما الى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر



عاطفيًا:

هنالك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك بنجاح وتتغلب على جميع العراقيل



صحيًا:

لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطرابًا وانزعاجًا