بث مباشر .. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر اليوم الأحد 1 - 9 - 2019

مباراة الزمالك والاتحاد، أحد أهم مباريات دور نصف نهائي كأس مصر، والتي ستنطلق اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "الاسماعيلية "، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد



ويسعى الزمالك لتحقيق فوز جديد على زعيم الثغر ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى الفارس الأبيض لتتويج ببطولة الكأس لتعويض جماهيره خسارة لقب الدورى الممتاز، الذى توج به الأهلى فى النسخة المنقضية واحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأحمر الذى حصد اللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.





بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد



تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية.



مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد



تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.



موعد مباراة الزمالك والاتحاد



وتنطلق مباراة مباراة الزمالك والاتحاد في تمام 8 مساء اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 على ملعب "الاسماعيلية "، وستذاع مباراة الزمالك والاتحاد عبر قناة أون سبورت .



مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد



ومن المتوقع أن يبدأ فريق الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:



التشكيل المتوقع مباراة الزمالك والاتحاد

المرمى: محمد عواد.



الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.



الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.



الوسط المهاجم: محمد أوناجم – شيكابالا – أشرف بنشرقي.



الهجوم: عمر السعيد



