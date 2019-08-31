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فن

محمد محمود عبدالعزيز ينشر فيديو لـ عمرو دياب ويصحبه بـ تعليق صادم.. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:32 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز فيديو للفنان عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق محمد محمود عبدالعزيز على الفيديو قائلا: "عمرو دياب، بس كده، معنديش تعليق يناسب تاريخه، يكفي انه موجود فى كل ذكرى وكل حدث فى حياتنا ايًا كان (حب - هجر - فراق - وجع - ماضي - حاضر - ......) شكرًا عمرو دياب (اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

العالمى - والله اسطورة

وكان عمرو دياب، طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا.

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