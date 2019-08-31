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قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:54 م
قنا تحتفل برأس السنة
قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي
يوسف رجب
احتفلت مديرية أوقاف قنا، بليلة رأس السنه الهجرية، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والنائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، والمقدم أحمد حسني ممثل فرع الامن الوطني بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد نور وتلى ذلك كلمة للشيخ زيدان عبدالرحمن- عضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف تحدث خلالها عن ضرورة أن نأخذ من الهجرة النبوية الشريفة كيفية الالتزام والطاعة لعبادة الله عز وجل ونتعلم منها أسمى معاني التكافل الاجتماعي الذي أرساه نبينا العظيم حينما آخى بين المهاجرين والأنصار وحث المسلمين على الإخلاص والاجتهاد من أجل بناء الأوطان والعمل من أجل تحقيق التنمية للوطن.

وفي كلمته تحدث الشيخ محمد الطراوي، عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وآثارها في حياة المسلمين ومنها حب الأوطان والانتماء والأمانة والتسامح الذي يدعو إليه الإسلام، مضيفا أننا نستقبل عاما هجريًا جديدًا نرسخ فيه تعاليم الدين الإسلامي الصحيح الذي يدعو إلى المحبة والسلام و نبذ العنف بكافة أشكاله وننعم فيه بالخير جميعا وندعو الله أن يحقق فيه الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء على الشعب المصري.
قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي
قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي
قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي
قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي
قنا تحتفل برأس السنة الهجرية في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

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