رومانسى.. حظك اليوم الاحد 1-9-2019 لمواليد برج الأسد عاطفيا وصحيا ومهنيا

حظك اليوم: يقول عالم الأبراج لمواليد الأسد، اليوم الأحد، كلما كنت دبلوماسيًا ولبقًا وميالًا للهدوء وبعيدًا عن الشجارات ستكون أمورك أفضل على الأقل على الصعيد المهني.



برج الأسد:



مهنيًا:

قد تحصل تغيرات على صعيد العمل فى هذا اليوم، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل فليس الاسهل دائما افضل فكن حذر فى اختياراتك.



عاطفيًا:

تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا فانت سيد الرومنسية



صحيًا:

حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال فهذه الامور يا عزيزي الاسد تكون لها انعكاسات سلبية على صحتك .