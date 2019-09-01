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رومانسى.. حظك اليوم الاحد 1-9-2019 لمواليد برج الأسد عاطفيا وصحيا ومهنيا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
حظك اليوم: يقول عالم الأبراج لمواليد الأسد، اليوم الأحد، كلما كنت دبلوماسيًا ولبقًا وميالًا للهدوء وبعيدًا عن الشجارات ستكون أمورك أفضل على الأقل على الصعيد المهني.

برج الأسد:

مهنيًا:
قد تحصل تغيرات على صعيد العمل فى هذا اليوم، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل فليس الاسهل دائما افضل فكن حذر فى اختياراتك.

عاطفيًا:
تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومنسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا فانت سيد الرومنسية

صحيًا:
حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال فهذه الامور يا عزيزي الاسد تكون لها انعكاسات سلبية على صحتك .

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