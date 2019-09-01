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حوادث

إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية طلاب حلوان .. اليوم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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محاكمة متهم بقضية خلية طلاب حلوان اليوم

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