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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية الزيتون الأولى

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:57 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم اعادة اجراءات محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".

يصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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