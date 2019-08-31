الجيش الليبي يعلن مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس في غارة على غريان



أعلن الجيش الليبي مقتل اثنين من قوات حكومة طرابلس في غارة لطيرانه على مدينة غريان جنوب العاصمة.



وقالت غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش ، في بيان ، أوردته قناة (روسيا اليوم) الليلة ، إن الضربات الجوية كبدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح والآليات، مخلفة قتيلين في صفوف "قوة حماية غريان".



ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى إحكام السيطرة على مدينة غريان ذات الأهمية الاستراتيجية ، وكان قد أعلن أنه حقق إنجازات ميدانية هامة نحو وسط المدينة.



وقد أعلن الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة في العاصمة طرابلس.