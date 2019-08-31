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فن

الهضبة هضبة بردو.. أمير كرارة يتغزل في عمرو دياب على طريقته الخاصة.. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:45 م
امير كرارة
امير كرارة
القسم الميدانى
نشر الفنان أمير كرارة صورة للفنان عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق أمير كرارة على الصورة: قائلاً "حقًا إنه عمرو دياب .. الهضبة هضبة بردوا بس خلاص دا انا كده ومروحتش الحفلة وبتفرج علي الاستوري عند الناس".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الهضبة - باشا مصر - الهضبة مفيش زيه

ويستعد أمير كرارة خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش 3"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".
الهضبة هضبة بردو.. أمير كرارة يتغزل في عمرو دياب على طريقته الخاصة.. شاهد

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