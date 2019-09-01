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حوادث

مدير الإدارة العامة للمرور: لا تهاون مع الخارجين عن القانون

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:23 ص
اللواء علاء متولي
اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
كلف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأقوال على الطريق الدائري وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بالتواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشن الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.

ووجه اللواء علاء متولي، قيادات الطرق باليقظة التامة، والتواجد المرور الفعال على مدار الـ 24 ساعة، مشددا على أنه على قائدي السيارات على الطرق الصحراوية، الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم الانشغال بغير الطريق، وكذلك الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على الطرق المختلفة للحفاظ على أرواحهم وأرواح الغير.

وأشار اللواء علاء متولي، إلى أن الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية تتم مراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعّال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الانقاذ المجهزة وأوناش المرور.

وأكد اللواء علاء متولي، أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون ومخالفي قواعد وقوانين المرور الثابتة، ضمن أولوية الحفاظ على أرواح قائدي السيارات ومرتادي الطرق الصحراوية امثال طرق القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطرق البحر الأحمر الصحراوية، والطريق الدائري بأكمله.

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