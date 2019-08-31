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أخبار العالم

المخابرات التركية تختطف مسئولاً بحركة جولن من ماليزيا

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:31 م
جهاز المخابرات الوطنية
جهاز المخابرات الوطنية التركي
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المخابرات التركية نفذت عملية خارجية لاختطاف أحد المطلوبين لدى أنقرة من ماليزيا إلى تركيا.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية تركية أن عناصر من المخابرات التركية تمكنوا من اعتقال ونقل عارف كوميش المسئول في تنظيم رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن، من ماليزيا إلى تركيا.

وأضافت المصادر أن كوميش كان مسئولا عن تنظيم جولن في ماليزيا، وفي السنوات الماضية، شغل مناصب عدة في جماعة "الخدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن، وهو ملاحق في تركيا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وتتهم السلطات التركية، تنظيم جولن وزعيمه، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، والذي خلف 251 قتيلا و2200 جريح.

كما تتهم أنقرة الجماعة نفسها بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال "اختراق المؤسسات التركية"، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

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