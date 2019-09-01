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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في اقتحام قسم مدينة نصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:23 ص
اقتحام قسم مدينة
اقتحام قسم مدينة نصر
أحمد مهدي
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 13 متهما "غيابيا" بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم باستخدام أسلحة نارية، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإضرام النيران وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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