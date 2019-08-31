اخبار البرلمان.. حالات خفض سن المعاش في قانون المعاشات الجديد.. وموعد تعديل قانون الثانوية العامة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 31 أغسطس:





يصل لـ 85 % من الأجر.. تعرف على حالات خفض سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد





يتساءل البعض عن مدى إمكانية الخروج المبكر على المعاش وخفض سن المعاش، بالنسبة للعاملين، وهذا الأمر حسمه قانون المعاشات الجديد.. تفاصيل



يتضمن تغيير نظام الامتحانات.. البرلمان يناقش قانون الثانوية العامة الجديد في هذا الموعد

أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر بشدة بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في قانون الثانوية العامة لتعديله.. تفاصيل

نائبة تستغيث وتطالب بتعديل قانون الجامعات: تصحيح ورقة الامتحان بنص جنيه إزاي

طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بتعديل القانون رقم 49 لسنة 1972، مشيرةً إلى أنه لم يتم تعديله من هذا العام.. تفاصيل



برلمانية: قمة التيكاد أعادت الروح لجسد أفريقيا



أعربت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، عن سعادتها لعودة العلاقات القوية بين مصر وسائر الدول الأفريقية، حيث قالت إن مصر تعتبر قلب القارة التي تنبض بواسطتها بقية الدول الأفريقية.. باقي التصريح هنا

برلماني: نشر ثقافة ركوب الدراجات يحل المشكلة المرورية

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتوجه الدولة لنشر ثقافة ركوب الدراجات بين المصريين، مشيرا الى انها تحقق العديد من المنافع، على رأسها تحسين صحة المصريين حيث تعتبر رياضة يومية.. تفاصيل



برلمانية: الوزارة مقصرة في فحص الأدوية قبل طرحها في السوق



طالبت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، ببيان أسباب إصدار المنشور رقم 37 لسنة 2019 والخاص بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر «Alertam 30 mg 5ml Susp» لعلاج الحساسية بجميع تشغيلاته.. تفاصيل

إسماعيل نصر الدين يطالب بفرض عقوبات صارمة على الفنادق الرافضة لـ البوركينى

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن جميع قطاعات الدولة، وعلى رأسها وزارة السياحة، تبذل جهودا كبيرة من أجل تنشيط ملف السياحة بجميع أنواعه، سواء الخارجية أو الداخلية، وما تقوم به بعض الفنادق بمنع "البوركينى" يأتى فى إطار محاربة جهود الدولة فى هذا الملف.. تفاصيل

طلب إحاطة بشأن تحول مركز شباب لوكر لشرب الكحوليات تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزارة الشباب والرياضة، بشأن إقامة حفل زفاف داخل مركز شباب عزبة الجندي بقليوب التابعة لمحافظة القليوبية يحيوي على مشروبات كحولية وشيشة.. تفاصيل

رئيس إسكان النواب: إصدار كتيب لتوعية المواطنين بإجراءات تصالح البناء خطوة إيجابية