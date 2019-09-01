أمن أسيوط يضبط 4 عناصر بحوزتهم أسلحة نارية

استهدفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أطراف خصومة ثأرية بناحية بنى زيد الأكراد.
أسفرت عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية ، وخزنتين، وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار، وطبنجة ، و3 خزائن، و24 طلقة نارية من ذات العيار ، و60 زجاجة خمور بقصد الإتجار .
كما تم تنفيذ 48 حكم قضائى متنوع .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية ، وخزنتين، وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار، وطبنجة ، و3 خزائن، و24 طلقة نارية من ذات العيار ، و60 زجاجة خمور بقصد الإتجار .
كما تم تنفيذ 48 حكم قضائى متنوع .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.