أمن أسيوط يضبط 4 عناصر بحوزتهم أسلحة نارية

استهدفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أطراف خصومة ثأرية بناحية بنى زيد الأكراد.



أسفرت عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية ، وخزنتين، وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار، وطبنجة ، و3 خزائن، و24 طلقة نارية من ذات العيار ، و60 زجاجة خمور بقصد الإتجار .



كما تم تنفيذ 48 حكم قضائى متنوع .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



