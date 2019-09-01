ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن أسيوط يضبط 4 عناصر بحوزتهم أسلحة نارية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:28 ص
الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية
محمد العيسوي
استهدفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أطراف خصومة ثأرية بناحية بنى زيد الأكراد.

أسفرت عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية ، وخزنتين، وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار، وطبنجة ، و3 خزائن، و24 طلقة نارية من ذات العيار ، و60 زجاجة خمور بقصد الإتجار .

كما تم تنفيذ 48 حكم قضائى متنوع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بفستان شفاف .. لطيفة تبهر متابعيها من الساحل الشمالي

رئيس اتحاد الكرة يعلن عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

حظك اليوم الأحد 1 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

اخبار نادي الزمالك السبت 31-8-2019.. رفض استقدام مدرب الاهلي أبرزها

مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو

رئيس اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لتحقيق العدالة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور