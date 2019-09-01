ضبط 49 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ومصايف المحافظات لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأندية ومراكز الشباب والمصايف.



أسفرت الجهود عن ضبط (49) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة") بلغ عدد المتهمين فيها (64) متهمًا.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:



كمية من مخدر البانجو وزنت ( 30,750 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 16,740 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,15 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر الآيس وزنت ( 200 جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 70 جرام )، و عدد (6030) قرص مخدر لعقار الترامادول، و عدد (278) قرص مخدر مختلف الأنواع.





كما تم ضبط مبلغ مالى قدره (24,900 ألف جنيه – 40 دولار أمريكى- 62 هاتف محمول – 9 سيارات – 3 دراجات نارية – 8 قطعة سلاح أبيض – 2 ميزان- 3 سرنجات) .