اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة (الدائرة ٢٨ إرهاب) اعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.



كانت النيابة، أسندت للمتهمين- وآخرين تم الحكم عليهم- عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.