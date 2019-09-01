مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 9 - 2019 فى الدوريات الأوروبية الكبرى

تقام اليوم، الاحد ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ونتعرف على مواعيد مباريات اليوم الاحد 1 - 9 - 2019 وأبرزها مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، وفيما يلي يستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الاحد 1 - 9 - 2019 في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الاحد.



مواعيد مباريات الدروي الإنجليزي



موعد مباراة ارسنال توتنهام



تنطلق مباراة ارسنال وتوتنهام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



موعد مباراة ارسنال وتوتنهام



تنطلق مباراة إيفرتون ووولفرهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



موعد مباراة إيفرتون ووولفرهامبتون



الدوري الإسباني



فالنسيا- ريال مايوركا، الخامسة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.



إسبانيول- غرناطة، السابعة مساء، عبر قناى بي إن سبورت 1.



أتلتيكو مدريد- إيبار، السابعة مساء، بعر قناة بي إن سبورت 3.



ريال مدريد - فياريال ، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



الدروي الإيطالي



لاتسيو - روما ، السادسة مساء، بعر قناة بي غن سبورت 4.



أتلانتا - تورينو ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.



ليتشي - هيلاس فيرونا ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 10.



أودينيزي - بارما ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 13 إين.



جنوى - فيورنتينا ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5 .



كالياري - انتر ميلان ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4 .



ساسولو - سامبدوريا ، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7 .



الدوري الألماني



فيردر بريمن - أوجسبورج ، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 5.



آينتراخت فرانكفورت - فورتونا دوسلدورف ، الثالثة والنصف عصرا ، عبر قناة بي إن سبورت 5.



الدروي الفرنسي



رين - نيس ، الثالثة عصرا ، عبر قناة بي إن سبورت 6.



ستاد ريمس - ليل، الثالثة عصرا ، عبر بي إن سبورت 4.



ستراسبورج - موناكو ، الخامسة مساء، عبر قناة بي غن سبورت 6 .



مارسيليا - سانت إيتيان ، التاسعة مساء، عبر بي إن سبورت 6 .



البطولة العربية



الجيش السوري - إف سي نواذيبو الموريتاني ، السادسة مساء، عبر قناة بي أبو ظبي الرياضية 1.



كاس مصر



الزمالك - الاتحاد ، الثامنه مساء ، عبر قناة اون سبورت