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حوادث

الداخلية: ضبط 200 قطعة سلاح و279 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
مصطفي الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 202 قطعة سلاح نارى، 279 قضية مخدرات، وتنفيذ 84394 حكم قضائى متنوع.

وجهت اجهزة الوزارة حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط رشاش، و18 بندقية آلية، و39 بندقية خرطوش، وبندقيتين رصاص، و13 طبنجة، و129 فرد محلى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 387 طلقة مختلفة الاعيرة، و20 خزينة، و324 قطعة سلاح أبيض، وتنفي 84394 حكم قضائى

كما تم ضبط 279 قضية مخدرات بحوزة 302 متهم ، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (21,251 كيلو جرام )، وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 94,970 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2,432 كيلو جرام )، وكمية من مخدرى الشابو والأفيون وزنت ( 485 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 4,760 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,145 كيلو جرام)، وعدد (5260) قرص مخدر .

كما تم ضبط 89 متهم هارب و9 تشكيلات عصابية و35 متهما مارسوا اعمال البطلجة.

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