محافظة بني سويف تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة حورية..صور

هنأ المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف المواطنين بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441،سائلًا المولى "عزوجل" أن يكون عام ازدهار ورخاء على الوطن ،وأن يحفظه الله من مكروه و سوء ، ،متمنيًا أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة المنشودة .



وبهذه المناسبة نظمت محافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية الأوقاف احتفالية دينية عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة حورية بمدينة بنى سويف،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،"بالإنابة عن المحافظ"، والشيخ رفيق محمد عاشور وكيل مديرية الأوقاف،والشيح عصام حسني مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة بني سويف الأزهرية،والأستاذ وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ،والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ،الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد .



وبدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن الكريم ،ثم كلمة لوكيل مديرية الأوقاف تناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي كانت فارقا بين الحق والباطل ،حيث جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ، والدعوة إلى العمل والاتقان فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية.