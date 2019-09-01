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اقتصاد

الحكومة تقترض 9.25 مليار جنيه من البنوك.. اليوم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:56 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية، اليوم الأحد، الاقتراض من البنوك مبلغ 18.75 مليار جنيه في صورة أذون خزانة، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

قالت الوزارة في تقرير، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بعمليات بيع أجلي 91 و 273 يوما، ضمن مخطط طرح أدوات الدين لهذا الأسبوع و المحدد بـ3 طروحات أيام " الأحد، الإثنين، الخميس".

وأوضح التقرير إنه من المستهدف بيع أجل 91 يوما بـ 9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

ووفقا لجدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري فإنه من المقرر أن يتبقي طرح سندات خزانة بـ2.5 مليار جنيه غدا الإثنين، يليه طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ19 مليار جنيه خلال الخميس من نفس الأسبوع.

وتسعي وزارة المالية لطرح أدوات دين بـ40.25 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

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