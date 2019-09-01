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حوادث

تنفيذ 322 قرارا .. الداخلية تحارب مافيا التعدى على أملاك الدولة ونهر النيل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
صورة أرشيفية - قرارات
صورة أرشيفية - قرارات ازالة
مصطفي الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

أسفرت جهودها عن تحقيق تأمين تنفيذ إزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمديرية أمن أسوان، و22 قرار إزالة لتعديات على أملاك الرى والصرف بمديرية أمن أسيوط، و16 حالة تعدى متنوعة بمديرية أمن الأقصر، و196 حالة تعدى متنوعة بمديرية أمن البحيرة، و80 قرارا إزالة لحالات تعدى متنوعة بمديرية أمن سوهاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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