ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ساعدي طفلك على السير سريعا بتناول طبق من هذا الخليط

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
ساعدي طفلك على السير
ساعدي طفلك على السير سريعا بتناول طبق من هذا الخليط
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي ،وجبة تقدم للرضع تساعد على الحركة وتقوية العظام والسير سريعا ،وأمداد جسم الرضيع بالعديد من الفوائد الصحية وهذه الوجبة عبارة عن الاتي :

مهروس التفاح بالشوفان

مقادير مهروس التفاح بالشوفان

1 تفاحة
1 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة شوفان
رشة قرفة ناعمة

طريقة تحضير مهروس التفاح بالشوفان

يغلى الشوفان في الماء على النار

* يضرب الخليط في الخلاط مع قطع التفاح والقرفة

* يقدم للأطفال

كشف الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية أهمية فوائد الشوفان للرضع والأطفال وهى كما يلي :

1- يقوى عظام الطفل .

2- يسهل عملية الهضم.

3- يحسن من مستويات ضغط الدم.

4- يقوي المناعة و يعززها.

5_ يحمي الطفل من الأمراض .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل 6 شهور.. 3 أكلات سريعة لـ طفلك الرضيع

طريقة عمل مشبك بالسكر والقرفة

اكلات ريجيم بالشوفان..أطعمة صحية لخسارة الوزن

أكلات رجيم صحية ومفيدة.. ١٠ أصناف تناسب الدايت

طريقة عمل فطيرة جلاش بالتفاح

ترشيحاتنا

محمد محمود عبدالعزيز ينشر فيديو لـ عمرو دياب ويصحبه بـ تعليق صادم.. شاهد

خدمات مرورية.. ضايقك سايس وانت بتركن اتصل على الأرقام دي

بعد خلافهما الأخير .. تاريخ الأزمات بين محمد صلاح وساديو ماني

بعد تغريدة رانيا علواني .. الجمهور يدشن ‎#اصحوا_احنا_الاهلي

4 أنبياء هاجروا قبل سيدنا محمد .. المفتي السابق يروي أسباب هجرتهم

3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور