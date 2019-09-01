ساعدي طفلك على السير سريعا بتناول طبق من هذا الخليط

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي ،وجبة تقدم للرضع تساعد على الحركة وتقوية العظام والسير سريعا ،وأمداد جسم الرضيع بالعديد من الفوائد الصحية وهذه الوجبة عبارة عن الاتي :



مهروس التفاح بالشوفان



مقادير مهروس التفاح بالشوفان



1 تفاحة

1 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة شوفان

رشة قرفة ناعمة



طريقة تحضير مهروس التفاح بالشوفان



يغلى الشوفان في الماء على النار



* يضرب الخليط في الخلاط مع قطع التفاح والقرفة



* يقدم للأطفال



كشف الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية أهمية فوائد الشوفان للرضع والأطفال وهى كما يلي :



1- يقوى عظام الطفل .



2- يسهل عملية الهضم.



3- يحسن من مستويات ضغط الدم.



4- يقوي المناعة و يعززها.



5_ يحمي الطفل من الأمراض .

