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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: تعاون مع المحافظة ونقابة الزراعيين في تطوير الإنتاج

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:53 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مشترك بين الجامعة وديوان عام المحافظة ونقابة الزراعيين ، لتنفيذ مبادرة إعداد وتجهيز مهندسين زراعيين لسوق العمل وتطوير الإنتاج الزراعي بالمحافظة باعتبارها أحد أهم المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية إذ تتميز بتصدير ما يزيد على 40% من النباتات الطبية والعطرية عالية الجودة. 

أوضح رئيس الجامعة أن الهدف من التعاون أن يصبح المهندسين الزراعيين بالمحافظة والخريجين الجدد على درجة عالية من الكفاءة، ويتم تدريبهم على أحدث التقنيات الزراعية ليواكبوا التطور السريع في مجال الزراعة، من خلال وضع البرامج التدريبية التي تساعدهم على تقديم حلول تساهم في حل مشكلات التي تواجه الانتاج الزراعي بالمحافظة. 

وأشار رئيس الجامعة إلي أن اشتراك أطراف الاتفاق في وضع خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية ووضع قواعد تطوير القوانين الزراعية داخل المحافظة، والمساهمة في برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه لتلبي احتياجات المحافظة، إضافة إلى تشجيع الابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية إلى زيادة الانتاج وربط البحث العلمي بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية، علاوة على تبادل المعلومات والخبرات بين أطراف الثلاثة.

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