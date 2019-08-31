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إيران: لا لقاء بين روحاني وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:39 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لن يكون هناك اجتماع بين روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيرا إلى أن تصريحات روحاني الأخيرة "أُسيء تفسيرها".

جاءت تصريحات واعظي في معرض تعليقه على ردود الفعل على تصريحات روحاني الأخيرة التي أبدى فيها استعداده إجراء محادثات مع أي طرف من أجل مصالح إيران القومية.

ونسبت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - إلى واعظي القول إن الاجتماع مع ترامب لم يدرج أبدا في جدول أعمال روحاني، وقال إن تصريحات الرئيس الإيراني تم تسييسها من قبل وسائل إعلام أجنبية ومحلية لأغراض سياسية محددة.

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