طفلة رضيعة تدخل في ثبات عميق أثناء ولادتها.. فيديو

كشفت لقطات مذهلة، لحظة دخول طفلة رضيعة في ثبات عميق فور خروجه من رحم أمها في غرفة عمليات الولادة الطبيعية.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت الأم شارلوت نولز ، 31 سنة من مقاطعة "إسيكس" البريطانية حريصة على إنجاب طفلتها الأولى خلال عملية مؤلمة، دون ان تصاب رضيعتها بأي توتر بقدر الإمكان.





ساعد الأطباء، طفلها على الخروج من الرحم، ولكن بعد ذلك تركوها لتزحف وتدفع بنفسها إلى خارج الطريق بأسلوب يسمى "الولادة الهادئة".





في مقطع الفيديو الذي تم إصداره مؤخرًا من العائلة، بكت الرضيعة ليلى بالكاد بينما كانت تتلوى من الرحم حتى غفت وهي في منتصف الطريق لولادتها، ليضطر الأطباء لإيقاظها برفق.





تعتبر هذه الطريقة أكثر هدوءًا بخلاف أساليب الولادة التقليدية، حيث يتم نشر تلك الطريقة ببطء إلى المزيد من المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل عام.