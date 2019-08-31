اهم الاخبار اليوم | تعرف على صاحبة أزمة البويضات.. مشكلة تواجه مهاجم محمد صلاح.. وهذه قصة بلوك احلام واصالة

نشر موقع صدي البلد عدة اخبار مهمة علي مدار الساعات الماضية منها قصة ريم مهنا صاحبة بدعة تجميد بويضاتها وأيضا قصة أزمة البلوك بين اصالة واحلام وأيضا أزمة تصيب صاحب التغريدات المسيئة لمحمد صلاح وغيرها.. تعرف عليها.اثارت جراءة الفتاة ريم مهنا جدلا واسعا بين المصريين بعد اعلانها اجراء عملية تجميد بويضاتها لحين زواجها من الشخص المناسب لها وفقًا لما أعلنته عبر فيديو نشرته صفحتها الشخصية فيسبوك .الفيديو المنشور مدته 3 دقائق و22 ثانية قالت فيه : بما إني لسه متجوزتش وناوية ما اتجوزش غير بعد الثلاثين علشان كده أنا عملت عملية تجميد للبويضات.وقالت ريم مهنا انها عندما ذهبت لاحد الاطباء تطالبه بإجراء لها عملية تجميد بويضات فاندهش من قرارها قائلا لها : انا عمري ما سمعت ان في واحدة في مصر طلبت الطلب ده ".انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت 8 مباريات اليوم السبت ، أبرزها مباراة ليفربول أمام نادي بيرنلي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.وفي نفس الجولة اكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون برباعية نظيفة ، وتعادل تشيلسي مع تشيفيلد يونايتد ، ومانشستر يونايتد مع ساوثهمبتون ، بينما خسر أستون فيلا أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ، في مباراة شهدت طرد محمود حسن تريزيجيه.شهدت الأيام الماضية خلافا حديثا وسلسلة جديدة من الشجار بين المطربة أصالة والمطربة أحلام وذلك بعد واقعة البلوك التى أثارت جدلا واسعا داخل الوسط الفنى حيث "زاد الطين بلة" باحراج اصالة للمطربة أحلام فى السعودية بمهرجان سوق عكاظ وقد تصدرت الأزمة الجديدة مؤشر البحث جوجل.وكانت كشفت تقارير إعلامية صادرة عن عدد من المواقع الخليجية، أن الفنانة السورية أصالة رفضت الإقامة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نفس الفندق بالمملكة العربية السعودية، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.حتفل السعوديون، اليوم السبت، بعيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واحتلت عدة هاشتاجات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" #محمد_بن_سلمان_34_سنه و محمد بن سلمان، عيد ميلاد محمد بن سلمان.وبهذه المناسبة، انهالت التهاني والإشادات على الأمير الشاب من السعودين والمشاهير حول العالم العربي.ذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن جاري هايلاند مشجع فريق إيفرتون الإنجليزي وصاحب التعليقات العنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح يعاني من أزمة نفسية حادة، بعد الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ.كنت محكمة إنجليزية قضت أمس الجمعة، بسجن جاري هايلاند صاحب الـ 32 عاما، لمدة 6 أسابيع مع وقف التنفيذ بسبب تعليقاته العنصرية تجاه محمد صلاح، عبر مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك".يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة قوية أمام الاتحاد السكندرى غدا الأحد فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر.وتأهل الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو الى نصف نهائى الكأس بعدما تغلب على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة.وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية بصافرة تحكيم من أذربيجان.