موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2019

كشف الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية تسير بكل انتظام، منوها أن الامتحانات انتهت بدون أي مخالفات أو حالات غش.



وقال خليل لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، منوها أنه من المتوقع أن تعلن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.



وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الطلاب في أعمال التصحيح وتنفيذ ما يدور حول مصلحتهم، منوها أنه سيتم فتح باب التظلمات لهم بعد إعلان النتيجة.



وأشار إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لهم ضمن تنسيق كليات جامعة الأزهر.

